Нижегородцы собрали 10,5 тысяч предложений по улучшению маршрутной сети

Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную линию» и в открытую группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в начале марта мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о старте сбора предложений от нижегородцев по усовершенствованию маршрутной сети в городе.

«Принимать решения о развитии общественного транспорта в Нижнем Новгороде нужно исходя из интересов нижегородцев», — отметил тогда глава города.

Всю поступившую от нижегородцев информацию специалистам департамента предстоит свести в единый реестр и предоставить для ознакомления Владимиру Панову. Затем тематический реестр будет передан компании-разработчику Комплексной транспортной схемы (КТС), которая проанализирует его и подготовит решения по улучшению работы общественного транспорта.