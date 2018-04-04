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Нижегородцы собрали 10,5 тысяч предложений по улучшению маршрутной сети
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Нижегородцы собрали 10,5 тысяч предложений по улучшению маршрутной сети 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную линию» и в открытую группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, в начале марта мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о старте сбора предложений от нижегородцев по усовершенствованию маршрутной сети в городе.
«Принимать решения о развитии общественного транспорта в Нижнем Новгороде нужно исходя из интересов нижегородцев», — отметил тогда глава города.
Всю поступившую от нижегородцев информацию специалистам департамента предстоит свести в единый реестр и предоставить для ознакомления Владимиру Панову. Затем тематический реестр будет передан компании-разработчику Комплексной транспортной схемы (КТС), которая проанализирует его и подготовит решения по улучшению работы общественного транспорта.
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