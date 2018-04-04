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Авиавласти России и Таджикистана договорились о развитии авиасообщения
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Авиавласти России и Таджикистана договорились о развитии авиасообщения 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Таджикским авиакомпаниям не грозит сокращение числа полетов в Россию с 5 апреля.
Авиавласти России и Таджикистана договорились о развитии авиасообщения. Как сообщает Минтранс РФ, переговоры состоялись 4 апреля в Москве.
На них присутствовали представители назначенных российских перевозчиков, которые выразили полное удовлетворение итогами встречи.
В полном объеме были подтверждены полеты назначенных перевозчиков в рамках зимнего и летнего расписания 2017-2018 годов. На лето еще будут добавлены четыре новых направления: Пермь — Душанбе, Жуковский — Куляб, Челябинск — Худжант и Краснодар — Худжант.
Не исключено, что объемы перевозок между Россией и Таджикистаном вырастут и в этом году. В 2017 году они увеличились на 14 процентов.
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