Авиавласти России и Таджикистана договорились о развитии авиасообщения

Таджикским авиакомпаниям не грозит сокращение числа полетов в Россию с 5 апреля.

Авиавласти России и Таджикистана договорились о развитии авиасообщения. Как сообщает Минтранс РФ, переговоры состоялись 4 апреля в Москве

На них присутствовали представители назначенных российских перевозчиков, которые выразили полное удовлетворение итогами встречи.

В полном объеме были подтверждены полеты назначенных перевозчиков в рамках зимнего и летнего расписания 2017-2018 годов. На лето еще будут добавлены четыре новых направления: Пермь — Душанбе, Жуковский — Куляб, Челябинск — Худжант и Краснодар — Худжант.

Не исключено, что объемы перевозок между Россией и Таджикистаном вырастут и в этом году. В 2017 году они увеличились на 14 процентов.