Дому ученых в Дубне подарили рояль

Дубненский Дом ученых в честь своего 60-летия получил в подарок от Объединенного института ядерных исследований рояль всемирно известной фирмы Steinway.

Рояль для Дубны собирали вручную три года из 12 тысяч деталей таким образом, чтобы дерево ложилось волокнами в одну сторону. Ничто не должно препятствовать распространению звука — говорят специалисты.

Если в зале стоит и звучит «Steinway», значит, это концертная площадка международного уровня

После установки рояль три раза тщательно настраивали специалисты. Кроме того, учитывая атмосферу в зале Дома ученых, на инструмент закрепили систему климат-контроля. Она помогает поднять влажность в помещении до нужного уровня, чтобы рояль не рассыхался.