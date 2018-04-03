Ещё
Дому ученых в Дубне подарили рояль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дому ученых в Дубне подарили рояль 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дубненский Дом ученых в честь своего 60-летия получил в подарок от Объединенного института ядерных исследований рояль всемирно известной фирмы Steinway.
Рояль для Дубны собирали вручную три года из 12 тысяч деталей таким образом, чтобы дерево ложилось волокнами в одну сторону. Ничто не должно препятствовать распространению звука — говорят специалисты.
Если в зале стоит и звучит «Steinway», значит, это концертная площадка международного уровня
Ирина Баринова, коммерческий директор представительства «Steinway & Sons» в России.
После установки рояль три раза тщательно настраивали специалисты. Кроме того, учитывая атмосферу в зале Дома ученых, на инструмент закрепили систему климат-контроля. Она помогает поднять влажность в помещении до нужного уровня, чтобы рояль не рассыхался.
Презентовал дубненский Steinway народный артист России Владимир Овчинников, профессор Московской государственной консерватории. Он исполнил на новом инструменте произведения Чайковского и Рахманинова.
360tv.ru: последние новости
Бывший глава Кемеровской области стал депутатом Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом Певица Юлия Самойлова призналась, что Алла Пугачева следит за ее судьбой и дает советы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам227
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность414
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение