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Онищенко предложил стимулировать производителей органической продукции
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Онищенко предложил стимулировать производителей органической продукции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Производителям органической продукции нужны экономические стимулы, заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя принятый в первом чтении законопроект об органике.
«Органическое питание — это огромный здоровьесберегающий потенциал нации», — сказал депутат. Но чтобы это производство развивалось, нужен органически чистый семенной фонд и переработка, поэтому эта продукция гораздо дороже. Геннадий Онищенко подчеркнул, что если не будет финансовой поддержки со стороны государства для бизнеса, производство органической продукции не будет развиваться.
Нужно не просто принимать закон об органике, но и выработать систему мер, и тогда это будет реальная забота о населении, считает депутат. Он предложил подключить к этому вопросу академическую науку, и дать бизнесу экономические инструменты, чтобы производство органически чистых продуктов стало «нормой жизни».
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