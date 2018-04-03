Неуловимая «восьмерка»

Я поймала ее, да! Ту самую «восьмерку», восьмой вагон Сокольнической линии.

С самого Нового года чуть ли не каждый рабочий день высматривала на платформе, где за привычным седьмым вагоном как раз в январе появилась красная наклейка на полу. Мол, тут останавливается восьмой вагон.

Надпись была. А вагона все не было.

Неудивительно: пока на этой линии восьмивагонные только четыре поезда из каждых десяти («обвосьмерить» все составы планируют в течение пары лет). Я езжу всегда в одно время, так что шансы мои не так уж высоки.

Сегодня выехала чуть раньше. И вот наконец-то повезло! Правда, восьмой вагон выглядел вполне обычно, но вот тот, что остановился напротив меня, — просто Сияющее Будущее. Для меня он навсегда останется восьмым. Не по счету, а по сути.

Новый, с иголочки, светлый внутри, синий снаружи. Вы знаете, что в новых вагонах с ярким «дневным» светом намного меньше хочется спать по утрам и почти совсем не укачивает? Точно говорю! Попробуйте проехать сначала в ретропоезде, с его успокаивающими тонами и мягкими желтыми светильниками, а потом — в новом современном вагоне: глаза открываются, хочется жить, что-то делать, скорее доехать до своей станции и бежать на встречу с кем-нибудь или с чем-нибудь, главное — бежать.

Пишут, что за один день благодаря этому вагону удается перевозить на 150 с лишним тысяч пассажиров больше.

А пока… Самой непонятно, что же такого особенного в этой «восьмерке». Может, факт того, что вагоны добавлялись последний раз больше 60 лет назад — как раз седьмые? Может, отсутствие рекламы? Хотя ее сейчас во всех вагонах метро практически нет.

Не знаю. Но я на «восьмерке» уже прокатилась.