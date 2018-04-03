Рада отклонила предложенный Порошенко законопроект об отмене деклараций для активистов

Верховная рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчётов.

Отмечается, что депутаты также не стали отправлять законопроекты на доработку в комитет или авторам.

Законопроект 6674 зарегистрировал президент Пётр Порошенко . Он также просил Раду отменить декларирование активистами доходов, но вместо этого добавлял в законодательство требование о финансовой отчётности общественных организаций.

28 марта президент Украины Пётр Порошенко потребовал, чтобы Верховная рада отменила обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.