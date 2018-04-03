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Рада отклонила предложенный Порошенко законопроект об отмене деклараций для активистов
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Рада отклонила предложенный Порошенко законопроект об отмене деклараций для активистов 

RT на русском 1 час назад
Верховная рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчётов.
Отмечается, что депутаты также не стали отправлять законопроекты на доработку в комитет или авторам.
Как пишет «Украинская правда», автором проекта 6271 является председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с группой других депутатов. Они предлагали полностью отменить обязанность общественных активистов, которые противодействуют коррупции на Украине, декларировать имущество.
Законопроект 6674 зарегистрировал президент Пётр Порошенко. Он также просил Раду отменить декларирование активистами доходов, но вместо этого добавлял в законодательство требование о финансовой отчётности общественных организаций.
28 марта президент Украины Пётр Порошенко потребовал, чтобы Верховная рада отменила обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.
Ранее европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал Киев в связи с тем, что на Украине всё ещё не отменено обязательство, согласно которому общественные активисты, работающие в сфере противодействия коррупции, должны подавать электронные декларации.
RT на русском: последние новости
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