Ещё
Исполняющий «Мурку» священник возмутил пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исполняющий «Мурку» священник возмутил пользователей 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Пользователи сети обратили внимание на ролик, в котором служитель церкви исполняет блатную песню. Видео было опубликовано на странице журналиста Александра Невзорова в Twitter.
На кадрах священник в рясе громко поет известную блатную песню «Мурка», посетители ему подпевают. На стенах заведения висят иконы и картины на религиозную тему. «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.
Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва» раскрыл личность певца. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. Само же застолье проходило в трапезной московского Храма иконы Божьей матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.
Ролик журналиста за несколько часов набрал около 1,3 тысячи ретвитов. Пользователи соцсетей не оценили талант попа. «Интересно, это произведение появилось в его репертуаре до пострига или после», — возмутился зритель. «Я надеюсь, что это хотя бы не поминки», — заявил другой пользователь. Кроме того, некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам232
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность416
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение