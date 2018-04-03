Исполняющий «Мурку» священник возмутил пользователей

Пользователи сети обратили внимание на ролик, в котором служитель церкви исполняет блатную песню. Видео было опубликовано на странице журналиста Александра Невзорова в Twitter.

На кадрах священник в рясе громко поет известную блатную песню «Мурка», посетители ему подпевают. На стенах заведения висят иконы и картины на религиозную тему. «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.

Ролик журналиста за несколько часов набрал около 1,3 тысячи ретвитов. Пользователи соцсетей не оценили талант попа. «Интересно, это произведение появилось в его репертуаре до пострига или после», — возмутился зритель. «Я надеюсь, что это хотя бы не поминки», — заявил другой пользователь. Кроме того, некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».