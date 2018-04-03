В Подмосковье изъяли более 300 тысяч литров алкоголя за два года

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подвело итоги работы проекта мониторинга розничной торговли алкоголем. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

По его словам, на протяжении двух лет практически в ежедневном и круглосуточном режиме в Подмосковье проводились мониторинги по выявлению фактов нелегальной торговли алкоголем. Это касается таких нарушений, как продажи алкоголя детям и несовершеннолетним лицам, а также торговля алкоголем без лицензии или без использования системы ЕГАИС.

Министр отметил, что в некоторых случаях продавцы пытались «договориться» с общественниками, а когда этого не получалось, то пытались разжалобить инспекторов или даже угрожать им.

"По данным РАР (Росалкогольрегулирование), Подмосковье входит в четверку лучших регионов России по уровню легального потребления алкогольной продукции. Кроме того, за два года на 25% увеличилось число заявлений на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции", — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

За два года работы проекта #алкоконтроль были проверены более 45,49 тысячи торговых точек. В рамках проверок изъято более 300 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции.