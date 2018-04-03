Более 300 тыс. л алкоголя изъяли в Подмосковье за 2 года работы спецпроекта

Проект #алкоконтроль отметил два года со дня первого мониторинга, за это время из незаконного оборота в Подмосковье было изъято более 300 тысяч литров алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Проект мониторинга розничной торговли алкоголем стартовал 1 марта 2016 года. Целью проекта было сделать розничную торговлю алкоголем абсолютно легальной, а значит, безопасной для потребителей. В течение двух лет практически в ежедневном и круглосуточном режиме проводились мониторинги по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. Речь идет о таких нарушениях, как продажи алкоголя детям и несовершеннолетним, торговля алкоголем без соответствующей лицензии, без использования системы ЕГАИС, а также во внерабочее время.

«На практике эти рейды были не всегда безопасны. Лишь часть продавцов, будучи пойманными за руку, вела себя адекватно. Я выкладывал видеозаписи с рейдов на своих страницах, выходили и сюжеты на телеканалах, где видно, как зачастую ведут себя нарушители. Первая реакция — позвонить, вторая — договориться, а когда продавец понимал, что с общественниками «договориться» не получится, они шли в наступление — кто-то слезами, кто-то угрозами», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

По его словам, за два года работы были промониторены более 45,49 тысячи торговых точек, многие по несколько раз. Из незаконного оборота изъято более 300 тысяч литров (546082 бутылок) алкогольной продукции.

Согласно данным Росакогольрегулирования, Московская область входит в четверку лучших среди регионов РФ по уровню легального потребления алкогольной продукции; на 25% выросло количество заявлений на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, следовательно, бизнес понимает, что работать вне рамок закона ему на территории Московской области не удастся.

«Мы продолжаем проводить круглосуточные мониторинги. Предприниматели должны понимать, что тем, кто был уличен в незаконной торговле алкогольной продукцией, придется либо отказаться от продаж алкоголя, либо вести свою деятельность в соответствии с законом», — добавил Посаженников.