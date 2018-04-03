Попался: в Перевалово председатель Думы лишился должности за то, что три года скрывал свои доходы

Сегодня, 3 апреля, должности лишился председатель Думы Переваловского муниципального образования Александр Матаев. Также он получил представление от прокурора. Его рассмотрят в ближайшее время — 12 апреля. Поводом стало то, что депутат долгое время неправильно декларировал финансы, скрывая реальную стоимость от продажи авто. Также чиновник указал недостоверные сведения в отношении заработка своей супруги. Выявлены и другие нарушения. — К примеру, председателем в справке о доходах за 2016 года не указаны доходы, полученные им от преподавательской деятельности, продажи земельного участка. Значительно занижен доход от продажи автомашины Lexus — вместо 1,6 миллиона рублей указано всего 450 тысяч рублей. Не отражено наличие в собственности автомобиля Volkswagen Passat. Недостоверные сведения председатель предоставил и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее показан нулевой доход. При этом в указанном году она приобрела Leхus и Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 млн рублей. Недостоверные сведения о доходах председатель указал и за 2015 год, — сообщили в областной прокуратуре. В представлении указано также, что нарушения при декларировании доходов допустили и другие депутаты Думы. Их количество не уточняется.