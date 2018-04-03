«Медный трамвай» подтолкнут чиновники

Администрации уральской и медной столиц активно работают над тем, чтобы запустить междугородний трамвай в 2019 году. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург » на канале «41-Домашний» заявил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев

На вопрос, когда будет пущен трамвай из областного центра в Верхнюю Пышму, чиновник ответил: «По контракту — 20-й год. Однако задача поставлена запустить в 19-м. Приложим, наверное, все силы для того, чтобы это случилось. Мы сегодня на этапе заключения муниципальных контрактов — администрации Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Я думаю, очень активно мы в этом году должны стартовать и восполнить те пробелы, которые возникли от того, что мы немножечко затянули процесс. Есть объективные сложности в любом строительном производстве застроенной территории. Всегда есть проблемы, связанные с отселением, подготовкой территории, выносом коммунальных сетей…».

Как ранее сообщало "Уралинформбюро" первый конкурс на строительство междугородней трамвайной линии признан несостоявшимся. На аукцион поступила только одна заявка — от АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Но ее тендерная комиссия отклонила. Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, компания не смогла подтвердить наличие соответствующего опыта, а также не предоставила ряд необходимых бумаг.

Повторный аукцион должен состояться 16 апреля. По документам, лот подорожал почти на 120 миллионов рублей.