Нюша поправилась и носит одежду оверсайз

Певица, по всей видимости, не готовится к летнему сезону.

Стройные, красивые, ухоженные — именно так должны выглядеть все знаменитости в нашем понимании. Но звезды — тоже люди, и порой они позволяют себе расслабиться и не следить за своей фигурой. Так, певица Нюша на днях опубликовала снимок в Instagram, где была одета в объемную куртку и шарф. Образ полностью скрывал фигуру певицы, что вызвало огромное количество споров между подписчиками звезды.

Многим показалось, что Нюша просто поправилась, так как фото было сделано около прилавка с мороженым и в своем посте она написала: «Сдерживать себя или нет? Пока лето не наступило, можно же оторваться?» Однако большая часть фолловеров уверена в том, что девушка беременна. «Девушка беременна. Длинные шарфы… мороженое…», «Не беременна ли? На этой фотографии очень похоже».

Сама певица пока никак не прокомментировала слухи о беременности. Возможно, она действительно поправилась и совсем скоро вернется в былую форму. А может, Нюша просто следует модным тенденциям и поэтому выбирает одежду оверсайз.

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