Ещё
Нюша поправилась и носит одежду оверсайз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нюша поправилась и носит одежду оверсайз 

WDay.ru 45 минут назад
Фото: WDay.ru
Певица, по всей видимости, не готовится к летнему сезону.
Стройные, красивые, ухоженные — именно так должны выглядеть все знаменитости в нашем понимании. Но звезды — тоже люди, и порой они позволяют себе расслабиться и не следить за своей фигурой. Так, певица Нюша на днях опубликовала снимок в Instagram, где была одета в объемную куртку и шарф. Образ полностью скрывал фигуру певицы, что вызвало огромное количество споров между подписчиками звезды.
Многим показалось, что Нюша просто поправилась, так как фото было сделано около прилавка с мороженым и в своем посте она написала: «Сдерживать себя или нет? Пока лето не наступило, можно же оторваться?» Однако большая часть фолловеров уверена в том, что девушка беременна. «Девушка беременна. Длинные шарфы… мороженое…», «Не беременна ли? На этой фотографии очень похоже».
Сама певица пока никак не прокомментировала слухи о беременности. Возможно, она действительно поправилась и совсем скоро вернется в былую форму. А может, Нюша просто следует модным тенденциям и поэтому выбирает одежду оверсайз.
Наш размерчик: 20 звезд с огромными носами
Все болезни от нервов: как научиться не реагировать на негатив
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Анна Хилькевич снова выходит замуж Собчак показала, беременна она или нет Полина Гагарина впервые рассказала, как муж сделал ей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам150
Тулеев получил новую должность423
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом46
Киевский прокурор появился на телевидении голым123
Сложный тест про изделие №211
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение