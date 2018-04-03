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Светофор отремонтировали у пешеходного перехода на Череповецкой
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Светофор отремонтировали у пешеходного перехода на Череповецкой 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» у пешеходного перехода на Череповецкой улице отремонтировали светофор, у которого не работал зеленый сигнал. Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности в работе пешеходного светофора устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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