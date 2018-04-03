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Глава управы Лианозова встретится с жителями 18 апреля
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Глава управы Лианозова встретится с жителями 18 апреля 

Управа района Лианозово 54 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
Очередная встреча с населением в районе Лианозово будет посвящена озеленению территорий и празднованию Дня Победы. Встреча состоится 18 апреля в школе №1416 на Новгородской улице.
— На встрече будут рассмотрены две темы: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений», — отметили в организационном отделе управы.
После выступлений по основным темам жители смогут задать свои вопросы. Встреча начнется в 19.00 по адресу: ул. Новгородская, дом 12. Вход свободный без предварительной регистрации. (вт)
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