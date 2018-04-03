Около сотни подъездов приведут в порядок в Лианозове

В 2017 году в Лианозове были проведены в порядок 98 подъездов многоквартирных домов. Как сообщил глава управы Сергей Юрьев , работы в текущем году планируют выполнить в том же объеме.

— Что касается капитального ремонта, в текущем году будут заменены пассажирские лифты в первом и втором подъездах многоквартирного дома 16Б по Абрамцевской улице, — уточнил Сергей Юрьев.

Кроме того, в Лианозове в этом году планируется благоустройство восьми дворовых площадок, школы №1430 на ул. Абрамцевской, д. 14, корп. 2, а также установка 50 опор наружного освещения по 11 адресам. (вт)