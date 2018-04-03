Министр донского ЖКХ назвал год, когда достроят комплексы по переработке мусора

Андрей Майер. Строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) должно завершиться на Дону до конца следующего года. Об этом сегодня сообщил министр ЖКХ Ростовской области

Мусороперерабатывающих комплексов будет восемь, и они появятся в Мясниковском, Неклиновском, Морозовском Сальском , Волгодонском, Новочеркасском, Миллеровском и Красносулинском районах.

— Обслуживать МЭОК будут восемь региональных операторов (организаций, которые налаживают систему обращения с отходами. — Прим. авт.), пять уже выбрали, а к 1 мая на конкурсной основе определятся еще с тремя. Они должны заработать не позднее 1 января 2019 года, — рассказал Андрей Майер.

Чиновник добавил, что помимо этого в регионе ведется активная борьба с незаконными свалками. В частности, в 2017 году на территории области было ликвидировано 210 свалочных очага, еще 104 уберут в ближайшее время.