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Министр донского ЖКХ назвал год, когда достроят комплексы по переработке мусора
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Министр донского ЖКХ назвал год, когда достроят комплексы по переработке мусора 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) должно завершиться на Дону до конца следующего года. Об этом сегодня сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
Мусороперерабатывающих комплексов будет восемь, и они появятся в Мясниковском, Неклиновском, Морозовском, Сальском, Волгодонском, Новочеркасском, Миллеровском и Красносулинском районах.
— Обслуживать МЭОК будут восемь региональных операторов (организаций, которые налаживают систему обращения с отходами. — Прим. авт.), пять уже выбрали, а к 1 мая на конкурсной основе определятся еще с тремя. Они должны заработать не позднее 1 января 2019 года, — рассказал Андрей Майер.
Чиновник добавил, что помимо этого в регионе ведется активная борьба с незаконными свалками. В частности, в 2017 году на территории области было ликвидировано 210 свалочных очага, еще 104 уберут в ближайшее время.
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