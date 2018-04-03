123 проекта из Удмуртии поборются за президентские гранты

Ижевск. Удмуртия . 123 проектов из Удмуртии подано на первый конкурс фонда президентский грантов 2018 года. Как сообщает пресс-служба фонда «Сообщества», всего подано 9 175 заявок.

Удмуртия подала заявки по следующим направлениям: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (29 проектов), «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (15), 12 — по поддержке молодежных проектов и столько же по направлению «Сохранение исторической памяти».

«По сравнению с первым конкурсом прошлого года число заявок выросло почти в 3 раза, с 43 до 123. По их количеству Удмуртия поднялась на 6 место в ПФО. Расширяется география заявителей, все больше участников из муниципалитетов республики. Задача на второй конкурс — чтобы в нем приняли участие все 25 районов и 5 городов Удмуртии», — отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Итоги первого конкурса будут подведены до 1 июня. Второй конкурс стартует 16 июля, заявки будут приниматься до 10 сентября на сайте президентскиегранты.рф.

Напомним, на первый этап конкурса в 2017 году от Удмуртии было подано 49 и допущено до экспертизы 43 заявки, на второй этап — 99 и 94 соответственно. Всего в 2017 году поддержку от Фонда президентских грантов получил 31 проект на сумму более 63 млн рублей.