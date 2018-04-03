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Как подготовиться к паводку?
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Как подготовиться к паводку? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Паводок — это подтопление жилых домов и придомовых территорий, подвалов и хозяйственных помещений из-за поднятия уровня воды в реках и грунтовых вод.
Спасатели рекомендуют жителям Черноземья подготовить себя и свои дома к наступлению паводка.
Очистите территорию около домов, ваши приусадебные участки от бытового мусора и грязи. Заберите из подвалов продукты и важные вещи из подвалов. Сделайте запас чистой питьевой воды. Ценные предметы и документы в доме лучше заранее защитить от воды. И, конечно, следует позаботиться о безопасности домашних животных. Проверьте исправность электропроводки. Подготовьтесь к возможной эвакуации. Сложите заранее документы, деньги, предметы первой необходимости.
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