Как подготовиться к паводку?

Паводок — это подтопление жилых домов и придомовых территорий, подвалов и хозяйственных помещений из-за поднятия уровня воды в реках и грунтовых вод.

Спасатели рекомендуют жителям Черноземья подготовить себя и свои дома к наступлению паводка.

Очистите территорию около домов, ваши приусадебные участки от бытового мусора и грязи. Заберите из подвалов продукты и важные вещи из подвалов. Сделайте запас чистой питьевой воды. Ценные предметы и документы в доме лучше заранее защитить от воды. И, конечно, следует позаботиться о безопасности домашних животных. Проверьте исправность электропроводки. Подготовьтесь к возможной эвакуации. Сложите заранее документы, деньги, предметы первой необходимости.