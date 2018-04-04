Саратовцев попросили сообщить об открытых люках на «горячие» телефоны

В минувшем марте специалисты «Концессии водоснабжения — Саратов » выявили и закрыли 185 колодцев. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе организации, в соответствии с установленными нормативами специальная бригада компании ежедневно выполняет технический осмотр водопроводных и канализационных сетей. Особое внимание уделяется состоянию камер и колодцев. В случае выявления незакрытых объектов производится установка люка. Также специалисты производят замену изношенных и треснувших крышек.

Кстати, сообщения об открытых люках ежедневно поступают в единую диспетчерскую службу по тел. : (8452) 24-65-24. А если объект не находится в эксплуатационном обслуживании ООО «КВС», сообщение об инциденте незамедлительно направляется в соответствующую организацию.

В службе отметили, что сообщить об открытом люке можно по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы: (8452) 24-65-24.