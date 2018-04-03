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Саратовцев попросили не открывать канализационные люки в паводок
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Саратовцев попросили не открывать канализационные люки в паводок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове начался период активного снеготаяния, и в питьевую воду может попатсть все, что угодно.
Как сообщили в прес-службе ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», лаборатория компании увеличила частоту отбора проб.
— Проверка отдельных показателей осуществляется несколько раз в сутки. Усилен контроль на всех этапах очистки питьевой воды, в том числе при выходе в водопроводные сети города, — отметили представители ресурсной организации. — Особое внимание требует состояние водоотводящих сетей.
Водоканальщики попросили не открывать люки. Работники УК приоткрывают крышки люков для стока талых вод, что увеличивает нагрузку на канализационные коммуникации и к попаданию мусора и грязных примесей.
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