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JPMorgan лишился исполнительного директора по блокчейн-технологиям
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JPMorgan лишился исполнительного директора по блокчейн-технологиям 

Банки.ру 1 час назад
Американский банк JPMorgan лишился своего исполнительного директора по блокчейн-технологиям Эмбер Болдей, которая покинула пост, чтобы открыть свой бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее уведомление банка, разосланное сотрудникам.
Руководящую должность Болдей в Центре компетенции по блокчейну (Blockchain Center of Excellence) займет старший менеджер по блокчейн-продуктам Кристин Мой, которая ранее возглавляла разработку блокчейн-продуктов для инвесторов и рынков капитала.
Болдей возглавляла центр JPMorgan по блокчейну с момента его создания в 2015 году и вела разработку продуктов для банковского бизнес-приложения Quorum на основе цепочки блокчейн. Quorum, по словам представителей банка, стал «чрезвычайно успешной корпоративной платформой».
«Эмбер чрезвычайно талантлива и помогла создать выдающуюся команду, которую мы имеем сегодня, — заявила пресс-секретарь JPMorgan Джессика Франсиско. — Мы уважаем ее желание начать собственное предприятие и желаем ей всего самого лучшего».
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