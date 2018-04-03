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При ремонте дорог разрешат использовать «бэушный» асфальт
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При ремонте дорог разрешат использовать «бэушный» асфальт 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В июне в России вступит в силу предварительный национальный стандарт (ПНСТ), определяющий требования к вторичному асфальтобетону и нормы его применения. Документ разрешает использовать крошку не только для основания дорожной одежды, как сейчас, но и для верхних слоев покрытия. Как поясняют «Известия», исключениями являются сверхинтенсивные магистрали — например, федеральные трассы на выезде из столицы.
На дорогах с нормальной нагрузкой можно будет использовать до 20% крошки в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интенсивностью — без ограничений. В Росавтодоре пояснили, что нынешние технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси.
Заместитель генерального директора НИИ транспортно-строительного комплекса Кирилл Жданов пояснил, что новый стандарт впервые разрешает использовать крошку в смесях для верхнего слоя покрытия, созданных по современной системе superprave. Она активно используется в США. Это метод, позволяющий увеличить срок службы асфальта за счет точного подбора состава смесей.
ПНСТ уже принят Росстандартом, вступит в силу 1 июня 2018 года и будет действовать ровно год, до 1 июня 2019 года. Он нужен, чтобы проверить новые технологии на практике до разработки национального стандарта России.
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