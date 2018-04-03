«4 дня для себя»: Анастасия Стоцкая отправилась на отдых без детей

Анастасия Стоцкая , как и все, чувствует усталость, будучи матерью двоих маленьких детей. Чтобы немного восстановить силы, звезда отправилась с подругой на небольшой уикенд, оставив дома своих малышей, младшему из которых нет и года.

Растить детей не так-то просто, знают об этом и звезды шоу-бизнеса. Так, российская поп-певица и актриса Анастасия Стоцкая чуть меньше года назад родила второго малыша и не понаслышке знает, что в окружении детей не всегда можно найти время для себя любимой. А потому, окончательно устав быть мамой, звезда отправилась развеяться в небольшом путешествии в город Плёс

«Мамочка решила отдохнуть и посвятить 4 дня себе. Вместе с подружкой Катрусей отправились в удивительное место на берегу Волги, в городе Плёсе в Ивановской области », — призналась артистка, сообщая, что решительно намерена восстановить свои силы. К ее радости, Плёс встретил знаменитость солнечной погодой, и снежные сугробы буквально искрились, создавая чудесные пейзажи, которые не могут не радовать глаз. И хотя немало женщин прекрасно понимают то чувство, когда хочется отправиться куда-нибудь из дома, поклонницы двояко отнеслись к тому, что Стоцкая все-таки решилась на этот шаг. По мнению отдельных подписчиков, отдохнуть можно и с детьми, тем более учитывая, что младшему ребенку не исполнилось и года.

А потому к путешествию Анастасии некоторые пользователи сети отнеслись агрессивно, выказав свое недовольство тем, что звезда бросила своих детей. «Хороша мама, ребенку меньше года, а уже оставляет» «Вот почему малышей с собой не взять?» «Маме нужно личное пространство..» «Очередная кукушка, грустно все это»

К слову, вторые роды сильно сказались на Анастасии, поскольку знаменитость немало набрала в весе и после вела длительную борьбу против лишних килограммов. К счастью, ей удалось достаточно быстро вернуться в форму, и своими секретами похудения актриса поделилась с почитателями, веря, что ее опыт обязательно кому-нибудь пригодится.