Елена Милинцова уверена: кассиры нужны всегда

Билетный кассир Службы сбора доходов Московского метрополитена Елена Милинцова стала лучшим работником месяца. О своей работе на станции «Третьяковская» она рассказала «Вечерке».

— Когда вы пришли на работу в метро?

— Три года назад. Меня всегда привлекало метро. Очень люблю «Трубную», «Достоевскую», нравятся и новые станции Солнцевской линии. Еще мне интересно общение с людьми.

— Вы стали лучшим работником месяца. Как это произошло?

— Одна из пассажирок написала благодарность в книгу обращений. Люди меня часто благодарят. За то, что я им подсказываю путь до поездов, рассказываю о наших картах и тарифах. Но в книгу об этом пишут нечасто. А та женщина решила оставить запись — благодарность за разъяснения возможностей карты «Тройка». Было приятно. Но я не задумывалась о том, что мне могут присудить звание лучшего работника.

— А бывают конфликты?

— Если пассажир не очень приветлив, стараюсь обслужить его максимально быстро, чтобы не задерживать. Но у нас большинство пассажиров доброжелательны. Общаться с иностранными туристами помогает знание английского языка. Что помнила еще со школы, а в метро прошла языковые курсы.

— Каким должен быть кассир?

— Доброжелательным, ответственным, стрессоустойчивым. Иногда приходится включать навыки психолога. Возможно, в это трудно поверить, но у меня ни разу не было острых конфликтов с пассажирами.

— Не боитесь, что билетные автоматы однажды вытеснят кассиров?

— Конечно, прогресс не стоит на месте. Но в кассу часто обращаются пассажиры и говорят, что хотят приобрести билеты именно здесь, не в автомате. Никакая машина не заменит человеческое общение.

А КАК У НИХ Токийское метро от кассиров отказалось.

— У нас на каждой станции стоят автоматы, с помощью которых можно приобрести билет, — рассказала «Вечерке» сотрудница японской подземки Юки Яманота.