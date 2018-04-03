Ещё
Вдовин озаботился переходом через пути у ТМК «Гринн»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдовин озаботился переходом через пути у ТМК «Гринн» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле работы по благоустройству перехода в 909 квартале будут продолжены, сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Орловской области.
Возможность комфортного и безопасного перехода железнодорожных путей, отделяющих улицу Машкарина от ТМК «ГРИНН» накануне, 2 апреля, была обсуждена на встрече вице-спикера Михаила Вдовина с рабочей группой.
Основной задачей в настоящий момент является разработка проектно-сметной документации на обустройство освещения.
— Понимаю, насколько эта тема актуальна для жителей микрорайона. Ведь это кратчайший путь к популярному торгово-развлекательному центру и к остановкам общественного транспорта на Кромском шоссе. Освещённость данного участка позволит жителям пользоваться дорогой и в тёмное время суток. Надеюсь, благодаря нашим совместным усилиям, данный отрезок пути вскоре станет более удобным и безопасным, -отметил Вдовин.
Желание посодействовать в решении данной проблемы изъявил также депутат горсовета по данному округу Евгений Шатохин. Предполагается, что финансирование работ будет проведено за счёт средств, выделяемых на выполнение наказов избирателей.
Сообщение Вдовин озаботился переходом через пути у ТМК «Гринн» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Горсовет Орла не решился дать добро на завод ПВХ-покрытий «Автоледи-2018» в Орле: стали известны имена финалистов Орловчанка украла у «Почты России» 100 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам234
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом98
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность417
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение