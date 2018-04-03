Вдовин озаботился переходом через пути у ТМК «Гринн»

Орле работы по благоустройству перехода в 909 квартале будут продолжены, сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Орловской области

Возможность комфортного и безопасного перехода железнодорожных путей, отделяющих улицу Машкарина от ТМК «ГРИНН» накануне, 2 апреля, была обсуждена на встрече вице-спикера Михаила Вдовина с рабочей группой.

Основной задачей в настоящий момент является разработка проектно-сметной документации на обустройство освещения.

— Понимаю, насколько эта тема актуальна для жителей микрорайона. Ведь это кратчайший путь к популярному торгово-развлекательному центру и к остановкам общественного транспорта на Кромском шоссе. Освещённость данного участка позволит жителям пользоваться дорогой и в тёмное время суток. Надеюсь, благодаря нашим совместным усилиям, данный отрезок пути вскоре станет более удобным и безопасным, -отметил Вдовин.

Желание посодействовать в решении данной проблемы изъявил также депутат горсовета по данному округу Евгений Шатохин. Предполагается, что финансирование работ будет проведено за счёт средств, выделяемых на выполнение наказов избирателей.