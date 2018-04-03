В Орле работы по благоустройству перехода в 909 квартале будут продолжены, сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Орловской области.
Возможность комфортного и безопасного перехода железнодорожных путей, отделяющих улицу Машкарина от ТМК «ГРИНН» накануне, 2 апреля, была обсуждена на встрече вице-спикера Михаила Вдовина с рабочей группой.
Основной задачей в настоящий момент является разработка проектно-сметной документации на обустройство освещения.
— Понимаю, насколько эта тема актуальна для жителей микрорайона. Ведь это кратчайший путь к популярному торгово-развлекательному центру и к остановкам общественного транспорта на Кромском шоссе. Освещённость данного участка позволит жителям пользоваться дорогой и в тёмное время суток. Надеюсь, благодаря нашим совместным усилиям, данный отрезок пути вскоре станет более удобным и безопасным, -отметил Вдовин.
Желание посодействовать в решении данной проблемы изъявил также депутат горсовета по данному округу Евгений Шатохин. Предполагается, что финансирование работ будет проведено за счёт средств, выделяемых на выполнение наказов избирателей.
Сообщение Вдовин озаботился переходом через пути у ТМК «Гринн» появились сначала на РИА 57.