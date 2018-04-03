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Представители Монако организуют первую бизнес-миссию в Ростовскую область в 2019 году
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Представители Монако организуют первую бизнес-миссию в Ростовскую область в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Первую бизнес-миссию Монако в Ростовскую область планируется организовать в 2019 году, сообщила на встрече в Торгово-промышленной палате региона во вторник посол княжества в РФ Мирей Петтити.
"Учитывая желание всех сторон, эти события могут произойти в довольно короткое время. Мы постараемся организовать бизнес-миссию в 2019 году. К этому времени мы сможем провести основательную подготовку", — сказала Петтити.
По ее словам, в ходе предварительного обсуждения возможных направлений сотрудничества Монако с бизнесом России и, в частности, Ростовской области, назывались такие сферы, как пищевая промышленность, текстильное производство, проекты в сфере возобновляемой энергетики, транспорт и логистика, медицина, а проекты в сфере информационных технологий. Она также уточнила, что ранее две бизнес-миссии Княжества Монако были проведены в Москве.
Кроме того, по словам посла, прорабатываются возможности сотрудничества не только в экономической, но и культурной сфере. «Возможны проекты в сфере культуры, которые позволят представить Княжество Монако жителям Ростовской области», — сказала она.
По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, внешнеторговый оборот региона с Княжеством Монако по итогам 2017 года составил $2700, 100% оборота пришлась на экспорт. Единственным экспортером является ростовское ООО «Модуль».
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