Представители Монако организуют первую бизнес-миссию в Ростовскую область в 2019 году

"Учитывая желание всех сторон, эти события могут произойти в довольно короткое время. Мы постараемся организовать бизнес-миссию в 2019 году. К этому времени мы сможем провести основательную подготовку", — сказала Петтити.

По ее словам, в ходе предварительного обсуждения возможных направлений сотрудничества Монако с бизнесом России и, в частности, Ростовской области, назывались такие сферы, как пищевая промышленность, текстильное производство, проекты в сфере возобновляемой энергетики, транспорт и логистика, медицина, а проекты в сфере информационных технологий. Она также уточнила, что ранее две бизнес-миссии Княжества Монако были проведены в Москве

Кроме того, по словам посла, прорабатываются возможности сотрудничества не только в экономической, но и культурной сфере. «Возможны проекты в сфере культуры, которые позволят представить Княжество Монако жителям Ростовской области», — сказала она.

По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, внешнеторговый оборот региона с Княжеством Монако по итогам 2017 года составил $2700, 100% оборота пришлась на экспорт. Единственным экспортером является ростовское ООО «Модуль».