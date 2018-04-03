В Подмосковье завершается прием заявок на обновление парка сельхозтехники

В Подмосковье в преддверие весенних полевых работ полным ходом идет обновление устаревшей сельхозтехники. Замена и пополнение состоит в основном из техники отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам. «Росагролизинг» довел до аграриев Подмосковья квоту в размере 50 миллионов рублей. Сейчас министерством формируется перечень сельхозпроизводителей среди которых будет распределяться техника, в основном это трактора и комбайны

— Андрей Разин.

По словам министра, условия приобретения техники в этом году весьма привлекательны для аграриев.

Отсутствует авансовый платеж. Отсрочка первого лизингового платежа составляет 6 месяцев. Срок договора финансовой аренды от 5 до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования сельхозтехники

— Андрей Разин.

Глава регионального Минсельхозпрода добавил, что техническая и технологическая оснащенность сельхозпроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса региона.