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В Подмосковье завершается прием заявок на обновление парка сельхозтехники
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В Подмосковье завершается прием заявок на обновление парка сельхозтехники 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье завершается прием заявок по реализации программы обновления парка сельскохозяйственной техники АО «Росагролизинг». Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В Подмосковье в преддверие весенних полевых работ полным ходом идет обновление устаревшей сельхозтехники. Замена и пополнение состоит в основном из техники отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам. «Росагролизинг» довел до аграриев Подмосковья квоту в размере 50 миллионов рублей. Сейчас министерством формируется перечень сельхозпроизводителей среди которых будет распределяться техника, в основном это трактора и комбайны
— Андрей Разин.
По словам министра, условия приобретения техники в этом году весьма привлекательны для аграриев.
Отсутствует авансовый платеж. Отсрочка первого лизингового платежа составляет 6 месяцев. Срок договора финансовой аренды от 5 до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования сельхозтехники
— Андрей Разин.
Глава регионального Минсельхозпрода добавил, что техническая и технологическая оснащенность сельхозпроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса региона.
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