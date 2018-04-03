В Подмосковье завершается прием заявок на обновление парка сельхозтехники 

В Подмосковье завершается прием заявок по реализации программы обновления парка сельскохозяйственной техники АО «Росагролизинг». Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В Подмосковье в преддверие весенних полевых работ полным ходом идет обновление устаревшей сельхозтехники. Замена и пополнение состоит в основном из техники отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам. «Росагролизинг» довел до аграриев Подмосковья квоту в размере 50 миллионов рублей. Сейчас министерством формируется перечень сельхозпроизводителей среди которых будет распределяться техника, в основном это трактора и комбайны
— Андрей Разин.
По словам министра, условия приобретения техники в этом году весьма привлекательны для аграриев.
Отсутствует авансовый платеж. Отсрочка первого лизингового платежа составляет 6 месяцев. Срок договора финансовой аренды от 5 до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования сельхозтехники
— Андрей Разин.
Глава регионального Минсельхозпрода добавил, что техническая и технологическая оснащенность сельхозпроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса региона.