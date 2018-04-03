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«Росагролизинг» выделил Подмосковью квоту в 50 млн руб на обновление с/х техники
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«Росагролизинг» выделил Подмосковью квоту в 50 млн руб на обновление с/х техники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье завершается прием заявок по программе обновления парка сельскохозяйственной техники АО «Росагролизинг», региону выделили квоту в размере 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье в преддверии весенних полевых работ полным ходом идет обновление устаревшей сельхозтехники. Замена и пополнение состоит в основном из техники отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам. «Росагролизинг» довел до аграриев Подмосковья квоту в размере 50 миллионов рублей. Сейчас министерством формируется перечень сельхозпроизводителей, среди которых будет распределяться техника, в основном это трактора и комбайны», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По словам министра, условия приобретения техники в этом году весьма привлекательны для аграриев.
«Отсутствует авансовый платеж. Отсрочка первого лизингового платежа составляет шесть месяцев. Срок договора финансовой аренды — от 5 до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования — подчеркнул Разин.
Он добавил, что техническая и технологическая оснащенность сельхозпроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса региона.
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