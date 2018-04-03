«Росагролизинг» выделил Подмосковью квоту в 50 млн руб на обновление с/х техники

«В Подмосковье в преддверии весенних полевых работ полным ходом идет обновление устаревшей сельхозтехники. Замена и пополнение состоит в основном из техники отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам. «Росагролизинг» довел до аграриев Подмосковья квоту в размере 50 миллионов рублей. Сейчас министерством формируется перечень сельхозпроизводителей, среди которых будет распределяться техника, в основном это трактора и комбайны», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По словам министра, условия приобретения техники в этом году весьма привлекательны для аграриев.

«Отсутствует авансовый платеж. Отсрочка первого лизингового платежа составляет шесть месяцев. Срок договора финансовой аренды — от 5 до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования — подчеркнул Разин.

Он добавил, что техническая и технологическая оснащенность сельхозпроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса региона.