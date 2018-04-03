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Пасхальное воскресение Пушкинская площадь Краснодара встретит праздником
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Пасхальное воскресение Пушкинская площадь Краснодара встретит праздником 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
8 апреля Пушкинская площадь Краснодара встретит праздником «Светлое Христово Воскресение».
Для жителей и гостей кубанской столицы подготовлена большая концертная программа. В ней примут участие Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей песни «Криница», коллективы Краснодарской краевой филармонии, учащиеся школы-интерната народного искусства имени В. Г. Захарченко, ведущие самодеятельные коллективы края.
Специальным гостем праздника станет ансамбль русской песни «Воронежские девчата», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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