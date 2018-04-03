Пасхальное воскресение Пушкинская площадь Краснодара встретит праздником

8 апреля Пушкинская площадь Краснодара встретит праздником «Светлое Христово Воскресение».

Для жителей и гостей кубанской столицы подготовлена большая концертная программа. В ней примут участие Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей песни «Криница», коллективы Краснодарской краевой филармонии, учащиеся школы-интерната народного искусства имени В. Г. Захарченко, ведущие самодеятельные коллективы края.