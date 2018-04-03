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В забеге «Пес Барбос и лохматый кросс» в Сочи можно пробежать с питомцем
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В забеге «Пес Барбос и лохматый кросс» в Сочи можно пробежать с питомцем 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Старт забега назначен на 10.00 на подвесном мосту у парка «Ривьера».
В рамках акции можно будет ознакомиться с информацией о животных, которым нужен дом или лечение, реабилитация, увидеть некоторых из них, а также поговорить с кураторами, если появится желание стать хозяином для одного из подопечных. Организуют пункт приема необходимого для бездомных животных: кормов, круп, медикаментов, лекарств.
Все вырученные средства пойдут на поддержку приютов города Сочи и на оказание помощи кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.
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