В забеге «Пес Барбос и лохматый кросс» в Сочи можно пробежать с питомцем

Старт забега назначен на 10.00 на подвесном мосту у парка «Ривьера».

В рамках акции можно будет ознакомиться с информацией о животных, которым нужен дом или лечение, реабилитация, увидеть некоторых из них, а также поговорить с кураторами, если появится желание стать хозяином для одного из подопечных. Организуют пункт приема необходимого для бездомных животных: кормов, круп, медикаментов, лекарств.