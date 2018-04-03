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Источник: Тулеев не планирует становиться спикером Кемеровского заксобрания
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Источник: Тулеев не планирует становиться спикером Кемеровского заксобрания
РИА Новости
1 час назад
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: ТУЛЕЕВ НЕ СОБИРАЕТСЯ СТАНОВИТЬСЯ СПИКЕРОМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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