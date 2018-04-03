Лукашенко: АПК — это бизнес, а не социальный проект

Критике президента подверглось управление экономическими процессами на селе. «Прямо скажу, у нас пока слабо ведется работа по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций: количество убыточных сокращается слишком медленными темпами», — констатировал он.

Два года назад, напомнил глава государства, местным руководителям регионов была поставлена задача взять под свой непосредственный контроль убыточные предприятия и обеспечить их эффективную работу. «Мои поездки по регионам выявили максимум три-четыре хозяйства в районе, которые подлежат такому контролю со стороны райисполкома», — обратил внимание Лукашенко и просил в конце года доложить о результатах.

Президент потребовал от губернаторов практической реализации принятых решений, а от отраслевого министерства — всего комплекса проблем агропромышленной отрасли.

"Источники роста в аграрной сфере должны быть исключительно в повышении эффективности использования природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Это азбука для руководящего работника. Спрос будет в первую очередь за результат. Иных подходов в оценке регионов и кадров больше не будет", — предупредил глава государства.

Отдельного внимания Лукашенко привлекла разработка оригинальной продовольственной продукции и поиски новых рынков сбыта. «Произвести продукцию мало. Ее еще нужно переработать и выгодно продать. Сегодня покупатель требователен и избалован. Предложений продукции много, а будет еще больше», — предупредил президент.

В качестве положительного момента Лукашенко привел данные по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. По его словам, в 2017 году он вырос на 16% и достиг почти $5 млрд «Но проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее. Следует организовать на основе глубокой переработки сырья производство не только качественной, но и оригинальной продукции».

Надо учитывать, подчеркнул глава Беларуси , и ужесточение конкуренции со стороны мировых экспортеров и производителей, изменчивость цен на глобальном продовольственном рынке, а также торговые, политические и технические барьеры. В этой связи он поручил МИДу и Минсельхозпроду работать «в теснейшей увязке, решать общую задачу».

Президент полагает, что настало время изменить и практику обеспечения сырьем аграрного производства. «Сегодня ни производители, ни переработчики в должной мере не несут ответственность за его качество, — констатировал он. — Каждому перерабатывающему предприятию необходимо создать устойчивые сырьевые зоны по производству конкретных видов сельхозсырья». Кроме того, важно «определить его качественные показатели, объемы и сроки поставок, цены и порядок расчетов, обязательства и гарантии заинтересованных сторон».