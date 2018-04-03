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Блогер Вячеслав Максюта рассказал о высохшей ноге
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Блогер Вячеслав Максюта рассказал о высохшей ноге 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
У Валентина Ивановича Дикуля сегодня День Рождения.
Во многом очень благодарен этому человеку. В 2009 году, после травмы спины и неудачных попыток её восстановить приехал в Москву и готов был уже лечь под нож хирурга, так как правая нога перестала слушаться и высохла практически до кости.
Володя Турчинский отправил меня на консультацию к Дикулю. У Валентина Ивановича много знакомых хирургов, но он, посмотрев на меня, предложил попробовать. И хотя боль была нестерпимая, я согласился.
Жить Валентин Иванович на первых порах взял к себе, пока не начал нормально ходить. Две недели трудов Академика надо мной, и боль ушла, ноги стали сами бегать, а правая нога постепенно начала обрастать мясом.
Каждый год поздравляю Валентина Ивановича от всех силачей и благодарю за спасённые спортивные судьбы. Дай Бог здоровья Валентину Ивановичу и его близким!
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