Блогер Вячеслав Максюта рассказал о высохшей ноге

У Валентина Ивановича Дикуля сегодня День Рождения.

Во многом очень благодарен этому человеку. В 2009 году, после травмы спины и неудачных попыток её восстановить приехал в Москву и готов был уже лечь под нож хирурга, так как правая нога перестала слушаться и высохла практически до кости.

Володя Турчинский отправил меня на консультацию к Дикулю. У Валентина Ивановича много знакомых хирургов, но он, посмотрев на меня, предложил попробовать. И хотя боль была нестерпимая, я согласился.

Жить Валентин Иванович на первых порах взял к себе, пока не начал нормально ходить. Две недели трудов Академика надо мной, и боль ушла, ноги стали сами бегать, а правая нога постепенно начала обрастать мясом.

Каждый год поздравляю Валентина Ивановича от всех силачей и благодарю за спасённые спортивные судьбы. Дай Бог здоровья Валентину Ивановичу и его близким!