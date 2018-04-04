ТЭЦ-1 планируют перенести за городскую черту Красноярска

Прорабатывается вопрос о выносе ТЭЦ-1 за пределы города. Об этом на заседании комитета по природным ресурсам и экологии сообщил министр экологии края Владимир Часовитин . Он рассказал, что подготовить проект переноса электростанции поручил врио губернатора Александр Усс

«Как предложение будет рассмотрено федерацией, честно сказать, не знаю. Это, конечно, очень дорогостоящее мероприятие. Если действовать постепенно, оно может быть реализовано», — сказал министр.

Напомним, модернизация ТЭЦ уже началась. В частности, 105-метровую трубу заменит новая, высотой 270 метров. Это позволит рассеивать выбросы выше пароводяного облака, которое находится над Красноярском из-за незамерзающего Енисея.

Кроме этого, на заседании Часовитин заявил, что добиться сокращений выбросов в Красноярске можно, закрыв в короткий срок 30 малоэффективных котельных. Сюда же относится предложение по переключению предприятий малого и среднего бизнеса на крупные энергоисточники.

Также министр предложил ряд мер, касающихся общественного транспорта. Планируется замена 1400 старых автобусов на новые, а также создание железнодорожного кольца вокруг города, развитие газомоторного топлива, и возобновление строительства метро.