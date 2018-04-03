Как трагедия в Кемерово и страшное KGB помогли в сборе денег

«Зимняя вишня» еще вовсю пылала, а «ВКонтакте» некие невнятные личности уже собирали денежки на похороны, а в Telegram «скорбящая Россия » думала о пострадавших, прикрутив свои личные счета (канал уже удален, его авторы — те же ребята, что собирали деньги пострадавшим от имени « Московского комсомольца »).

Все это конечно грустно, но совершенно ожидаемо. Но были среди стервятников, желающих подкормиться на чужой беде, и крайне креативные личности. Об одной такой истории я и хочу рассказать. Началась она как политический триллер в духе тридцатых годов.

В первые часы после трагедии социальные сети наполнились версиями, слухами, и домыслами. Диванные эксперты спорили о количестве жертв, о причинах пожара, об эффективности действий спецслужб и даже о моральности поведения погибших детей. Стоило появиться видеозаписи с началом пожара, как пользователи соцсетей начали искать на ней террориста, что-то бросившего в зал и задаваться вопросом, не скрывают ли что-то от граждан спецслужбы.

Посвятила этому пост в своем Facebook и молодая москвичка. Не прошло и нескольких часов с момента публикации, как в ее дверь постучали неизвестные. Она в тот миг кормила младенца и очень испугалась, о чем и оповестила своих виртуальных друзей. И пошла открывать. Неизвестные оказались сотрудниками страшного ЧК-ОГПУ-КГБ-ФСБ.

— Молодая мать! — сказали они. — Если ты не удалишь посты про Кемерово , то тебя ждут страшные последствия! Чекисты проследили за тем, как женщина удаляет посты, и прикрепили к компьютеру молодой матери какой-то «аппаратик». Незваные гости запретили ей писать о пожаре в Кемерово и своем визите, разрешили только о котиках и феминизме.

Испуганная молодая мать обратилась за помощью к подругам, и именно они вынесли сделали ситуацию публичной, не огласив, однако, имени пострадавшей. Чтобы избежать ока государева, активистками был создан чат в Telegram, и новости посыпались, как из рога изобилия. Тут было и преследование по национальным мотивам — женщина оказалась полькой. И угрозы. И обращения к правозащитникам в еще более секретном чате, откуда невозможно сделать скрин для подтверждения своих слов. И рассказ о рекомендациях бежать из страны, пока ее не привлекли по 282 статье УК, «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Но на пути к эмиграции встало неожиданное препятствие в виде задолженности по ЖКХ, общей суммой в 229 тысяч рублей. Молодая мать, с ее слов, была совершенно не выездной. Надо сказать, что сама женщина, как и все игроки на чужом доверии, ничего не просила. Ей предлагали решения — и она, якобы нехотя, соглашалась принять чужую помощь. И с оглашением ситуации в популярной группе в Facebook, и c погашением задолженности, с использованием чужого аккаунта в платежной системе PayPal , чтобы КГБ не увидело приготовлений и не раскрыло ее замысел бежать из страны.

Идею переводить деньги сразу на счета жилконторы молодая мать отвергла. Как можно! Их же сразу разворуют. Доверять можно только тому, кого знаешь лично.

Вы спросите, где был отец и супруг, в то время, когда мать его детей одна боролась против страшного KGB, и, рискуя свободой и жизнью, постила котиков в Facebook? Да спал за диваном, в ветоши. И не проснулся ни когда чекисты стучались в дверь, ни когда угрожали молодой матери, ни когда устанавливали на компьютер «аппаратик». Женщина его будить не стала, опасаясь что КГБ заинтересуется не только ей и ее постами, но и им, как «лицом кавказской национальности», проживающим в Москве без регистрации, а чекисты его при осмотре квартиры не заметили.

Наверное, там он и спит до сих пор. В какой-то момент у участников секретного чата зародились сомнения в реальности происходящего. И тут выяснилось, что главное доказательство визита КГБ — это наличие задолженности по квартплате. Если долг есть — то и визит был, и молодая мать готова сходить с любым желающим в МФЦ и подтвердить факт политических преследований.

Когда в чате появился скрин с сайта судебных приставов, из которого следовало, что задолженность была погашена еще в декабре прошлого года, многие участники сбора прозрели и поняли, что их доверием цинично воспользовались. В полицию пострадавшие обратиться, на их взгляд, не могли. Обстановка секретности, эмоциональная вовлеченность в ситуацию, легкий привкус участия в чем-то нелегальном — и в итоге они чувствовали себя скорее соучастниками, чем жертвами. Так что они просто покинули секретный чат, решив, что потерянные средства и время — плата за полученный жизненный опыт.

Хорошо еще, что сами на 282 статью в этом чате не наговорили, а то бывали прецеденты с шантажом и угрозами от бедочек. Но желающие верить в добро все еще есть, и кто-то до сих пор спасает молодую мать от преследований кровавой гебни, скидывается ей на оплату задолженности по ЖКХ и помогает с организацией переезда за рубеж.

Какая из всего этого мораль? Да никакой. Будьте бдительны! Не кормите мародеров.