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Московские спасатели научат городских волонтеров действовать в условиях ЧС
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Московские спасатели научат городских волонтеров действовать в условиях ЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы принимает активное участие в подготовке городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Владимир Сченснович.
"Мы начали обучение в феврале, за это время департаментом ГО и ЧС проведено 17 занятий для добровольцев, до конца апреля все занятия будут закончены", — сказал он.
Волонтеров научат грамотно действовать в экстремальной ситуации, ориентироваться в толпе, оказывать первую помощь и максимально эффективно взаимодействовать с представителями оперативных служб.
Также, по словам Владимира Сченсновича, для руководящего состава волонтеров будет проведено обучение на специальном оборудовании в пожарно-спасательных центрах Москвы.
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