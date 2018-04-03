Московские спасатели научат городских волонтеров действовать в условиях ЧС

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы принимает активное участие в подготовке городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России , заявил на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Владимир Сченснович.

"Мы начали обучение в феврале, за это время департаментом ГО и ЧС проведено 17 занятий для добровольцев, до конца апреля все занятия будут закончены", — сказал он.

Волонтеров научат грамотно действовать в экстремальной ситуации, ориентироваться в толпе, оказывать первую помощь и максимально эффективно взаимодействовать с представителями оперативных служб.

Также, по словам Владимира Сченсновича, для руководящего состава волонтеров будет проведено обучение на специальном оборудовании в пожарно-спасательных центрах Москвы.