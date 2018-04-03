Проваливается город. Почему в Таганроге объявлена чрезвычайная ситуация

Весна началась в приморском городе Таганроге своеобразно: не капелью или подснежниками, а огромными провалами на дорогах, на дне которых бурлят сточные воды. Впрочем, текут пахучие реки и по улицам.

Уже не до смеха

В районе Русского поля 12 марта в течение дня из-под земли бил коммунальный фонтан — прорвало трубы. По городу текли настоящие реки, глубина которых в некоторых местах была по колено взрослому человеку. Возможно, это и привело к тому, что в районе перекрёстка улиц Шило и Ломоносова обрушился коллектор.

15 марта асфальт буквально разъехался и на улице Ейской. Коричневые волны покатили с 22-го и 24-го переулков и забили ключами во дворах частных домов.

На углу улицы Александровской и 2-го переулка просело дорожное полотно. В размытый самотёчный коллектор стала проваливаться техника коммунальщиков. В зияющую дыру на углу Транспортной и Шило ушёл экскаватор-гидромолот.

Очевидцы выкладывали десятки фотографий в соцсетях и писали о трещинах, что зазмеились в метрах 10-15 от ям, сопровождая картинки комментариями: «Город уходит под землю, конец света, что ли?» Но шутки закончились, когда горожане поняли, что обрушения продолжаются… На сегодня обнаружено уже восемь порывов коллектора.

Совсем не до смеха и жителям 23-го переулка, в котором тоже провалилась дорога. 16 марта в сантехнике начала подниматься и бурлить коричневая жижа. А ночью фекальные массы побежали по улице. Это продолжалось десять дней.

Удивительно то, что вначале (чтобы не травмировать людей?) в пе­реулке выключали свет, и яма начинала стремительно наполняться сточными водами, очень скоро пахучая жижа выплёскивалась наружу и проникала в подвалы и дворы домовладений.

«Обращение в СЭС, МЧС Роспотребнадзор и в Водоканал ничего не дали. Нам обещали только ответить через 30 дней, — рассказывает жительница 23-го переулка Нина Надолинская. — Как жить среди этого кошмара? У некоторых стали проседать дома! Болеют дети! Вонь стоит невыносимая. Люди стали возводить насыпи, чтобы хоть как-то защитить свои дома. На отводы в городскую канализацию поставили заглушки».

Как оказалось, таким варварским способом коммунальщики проводят ремонт других участков коллектора: увеличивая водосброс в 23-м переулке.

Цена халатности

А вот что происходит за забором бывшего мясокомбината на Поляковском шоссе: по дну огромного провала бегут сточные воды, сверху выведена труба, из которой мощным потоком льётся чистая вода. Для чего? Возможно, так коммунальщики пытаются разбавить фекальные массы. После варварских сливов в 23-м переулке этому не стоит удивляться.

«Ситуация с коммуникациями очень серьёзная. Таганрогская земля уходит из-под ног в прямом смысле. Как только потеплеет, город начнёт задыхаться от зловоний, гниения и заразы. Нет оснований предполагать, что в других местах состояние сетей лучше, чем там, где образовались провалы, и трубы просто превратились в труху», — говорит депутат городской Думы Таганрога Игорь Третьяков

По мнению Игоря Викторовича, бездействие местных властей носит преступный характер. Нет должного ограждения аварийных участков, нет освещения, рядом с провалами играют дети. О возможных последствиях вообще страшно думать. Между тем глава Таганрога Андрей Лисицкий на пресс-конференции 28 марта, отвечая на вопросы о коллекторе, предложил горожанам, чьё имущество пострадало в результате коммунальной аварии, обратиться в администрацию или в суд для возмещения ущерба.

С 28 марта в Таганроге объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Комментарий

«Сейчас специализированные организации определяют наиболее эффективные способы реконструкции объекта: открытым способом или способом санации. От этого будет зависеть и объём необходимых ассигнований. Он может составлять от 180 до 400 млн рублей».