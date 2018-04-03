В Щукине выступит певица из Японии

В Доме романса в районе Щукино выступит японская певица Саюри Арамаки. Для зрителей прозвучат арии из опер, классические романсы Чайковского и Рахманинова, японские и русские песни.

— Саюри Арамаки — официальный участник программы Года Японии России . В концерте примут участие: солист Государственного музыкального театра имени Н. Сац, вокалист Сергей Петрищев , заслуженный артист России пианист Александр Бисеров, японский академический хор «Лилия». В качестве ведущей выступит заслуженная артистка России Галина Преображенская , — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Концерт пройдет 19 апреля в 19.00. Адрес: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Более подробная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)