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В Щукине выступит певица из Японии
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В Щукине выступит певица из Японии 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Доме романса в районе Щукино выступит японская певица Саюри Арамаки. Для зрителей прозвучат арии из опер, классические романсы Чайковского и Рахманинова, японские и русские песни.
— Саюри Арамаки — официальный участник программы Года Японии в России. В концерте примут участие: солист Государственного музыкального театра имени Н. Сац, вокалист Сергей Петрищев, заслуженный артист России пианист Александр Бисеров, японский академический хор «Лилия». В качестве ведущей выступит заслуженная артистка России Галина Преображенская, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Концерт пройдет 19 апреля в 19.00. Адрес: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Более подробная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)
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