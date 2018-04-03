В Казани назвали районы, лидирующие по количествам коррупционных нарушений

Самые коррупционные районы Татарстана , в которых в 2017 году выявили наибольшее количество нарушений, назвал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Так по его словам, лидером рейтинга стал Нижнекамский район, в котором зафиксирован резкий рост нарушений — 40 случаев в 2016-м и 81 факт в 2017-м. В Актанышском районе в 2015 году было отмечено 7 случаев, а в 2017 — 47. В Ютазинском районе количество нарушений за прошлый год, по сравнению с 2016 годом, увеличилось с 13 до 24.

Напомним, в Татарстане восемь министров и вице-премьера уличили в коррупционных нарушениях.