Откровения политтехнологов. Какие приёмы используют на выборах

Когда необходима организация и проведение избирательной кампании, кандидаты в мэры, губернаторы, президенты обращаются к специалистам -политтехнологам, они же манипуляторы массовым сознанием, социальные инженеры. Опытный политтехнолог, который десять лет ездил по стране в составе одной из самых сильных PR-групп России , на условиях анонимности рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск», к каким методам прибегают специалисты во время предвыборных кампаний.

Был последним — стал первым

«Политтехнолог, имиджмейкер, «мордодел», пиарщик — кому как нравится — очень интересная профессия, — рассказывает наш герой. — Эта деятельность заняла у меня 15 лет жизни, не отразилась на стаже в трудовой книжке, но прибавила хорошую квартиру в большом городе и престижное образование для моих детей. С 1995 года я ездил по стране, у нас не было ни одного проигрыша, даже в тех ситуациях, когда до выборов оставался месяц, а кандидат был на 13-ом месте.

Так было однажды на выборах в госдуму в одном из округов России. Тринадцать кандидатов — и наш, по предварительным данным опросов, занимает почётное последнее место. Приехали мы «команда имени Александа Матросова», я посмотрел на уже проведённую агитацию. Фотография — ужасная, из серии «Изживём бюрократию с корнем». Ходил за кандидатом с фотоаппаратом целый день, остался последний кадр в катушке. Спускаюсь с ним с какой-то очередной панорамы, зову его по имени. Он оборачивается, я щёлкаю. После проявки понимаю, что мы победили! На фотографии — копия обожаемого женщинами всей страны героя популярнейшего в то время зарубежного сериала. Оставалось только заказать в этот регион для местных каналов пару сериалов с этим актёром на оставшийся месяц».

Хороший ракурс

Многие победы на разных выборах также связаны с фотографией. «Один кандидат видимо долго тренировался перед зеркалом быть „слугой народа“. Губки складывал, как ему казалось целесообразным, когда я фотоаппарат к лицу поднимал. Я понимаю, что это не пойдёт. Но терплю и жду. На исходе дня идём по его предприятию, а мимо женщина-работница, фигурой похожая на музу автора скульптуры „Женщина с веслом“. Он с ней заговорил. Я бросился между ними в прыжке пантеры, фото получилось атомным — глаза горят, хорошая и умная ехидца во взгляде, желание работать и работать на благо избирателей.

Ещё один забавный случай помню. Как-то меня вызвали в незнакомую мне команду, которая уже месяц боролась с „ныне действующим“ главой области. А у нас кандидат с фамилией, которую легко переделывать в кличку „Конь“. Соперники этим очень хорошо пользовались. А наши почему-то пытались отбиваться. Тогда я нашёл конюшню, привёз туда кандидата и среди сёдел, сена, уздечек снял его в рубашке в клеточку. Кадр получился „тёплый“, детством пахнущий. И мы как поехали вверх, прям поскакали».

Чёрный пиар

«Про «чёрный пиар» все как бы знают. В начале всех этих предвыборных игр это было этаким откровением. На Камчатке на самых центральных улицах, помню, чёрной краской, малярной кистью писали — «Мы за такого-то», народ возмущался: «Сволочи, весь город загадили! Никогда за него не проголосую!» Кроме того, звонили в три часа ночи и от лица предвыборного штаба соперников предлагали рассказать о его достоинствах. Куда-куда их посылали заспанные избиратели?! Что только не придумывали. Я неоднократно видел потом начальниками предвыборных штабов тех, кто когда-то у нас в штабе уборщиками работал. Рулили все, кому не лень, потому и «пены» было много. Мой учитель, руководитель многих избирательных кампаний никогда не учил меня «чёрному пиару». А вот обманывать, что кандидат лучше, чем на самом деле — да, пожалуйста».

Карты в руки

Политтехнолог признается, что прошло то время, когда «бодались» действительно сильные PR-команды. Удаль «девяностых» рассосалась, и методы на сегодняшний день уже другие. А тогда бывало и такое: