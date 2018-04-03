Откровения политтехнологов. Какие приёмы используют на выборах 

Когда необходима организация и проведение избирательной кампании, кандидаты в мэры, губернаторы, президенты обращаются к специалистам -политтехнологам, они же манипуляторы массовым сознанием, социальные инженеры. Опытный политтехнолог, который десять лет ездил по стране в составе одной из самых сильных PR-групп России, на условиях анонимности рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск», к каким методам прибегают специалисты во время предвыборных кампаний.
Был последним — стал первым
«Политтехнолог, имиджмейкер, «мордодел», пиарщик — кому как нравится — очень интересная профессия, — рассказывает наш герой. — Эта деятельность заняла у меня 15 лет жизни, не отразилась на стаже в трудовой книжке, но прибавила хорошую квартиру в большом городе и престижное образование для моих детей. С 1995 года я ездил по стране, у нас не было ни одного проигрыша, даже в тех ситуациях, когда до выборов оставался месяц, а кандидат был на 13-ом месте.
Так было однажды на выборах в госдуму в одном из округов России. Тринадцать кандидатов — и наш, по предварительным данным опросов, занимает почётное последнее место. Приехали мы «команда имени Александа Матросова», я посмотрел на уже проведённую агитацию. Фотография — ужасная, из серии «Изживём бюрократию с корнем». Ходил за кандидатом с фотоаппаратом целый день, остался последний кадр в катушке. Спускаюсь с ним с какой-то очередной панорамы, зову его по имени. Он оборачивается, я щёлкаю. После проявки понимаю, что мы победили! На фотографии — копия обожаемого женщинами всей страны героя популярнейшего в то время зарубежного сериала. Оставалось только заказать в этот регион для местных каналов пару сериалов с этим актёром на оставшийся месяц».
Хороший ракурс
Многие победы на разных выборах также связаны с фотографией. «Один кандидат видимо долго тренировался перед зеркалом быть „слугой народа“. Губки складывал, как ему казалось целесообразным, когда я фотоаппарат к лицу поднимал. Я понимаю, что это не пойдёт. Но терплю и жду. На исходе дня идём по его предприятию, а мимо женщина-работница, фигурой похожая на музу автора скульптуры „Женщина с веслом“. Он с ней заговорил. Я бросился между ними в прыжке пантеры, фото получилось атомным — глаза горят, хорошая и умная ехидца во взгляде, желание работать и работать на благо избирателей.
Ещё один забавный случай помню. Как-то меня вызвали в незнакомую мне команду, которая уже месяц боролась с „ныне действующим“ главой области. А у нас кандидат с фамилией, которую легко переделывать в кличку „Конь“. Соперники этим очень хорошо пользовались. А наши почему-то пытались отбиваться. Тогда я нашёл конюшню, привёз туда кандидата и среди сёдел, сена, уздечек снял его в рубашке в клеточку. Кадр получился „тёплый“, детством пахнущий. И мы как поехали вверх, прям поскакали».
Чёрный пиар
«Про «чёрный пиар» все как бы знают. В начале всех этих предвыборных игр это было этаким откровением. На Камчатке на самых центральных улицах, помню, чёрной краской, малярной кистью писали — «Мы за такого-то», народ возмущался: «Сволочи, весь город загадили! Никогда за него не проголосую!» Кроме того, звонили в три часа ночи и от лица предвыборного штаба соперников предлагали рассказать о его достоинствах. Куда-куда их посылали заспанные избиратели?! Что только не придумывали. Я неоднократно видел потом начальниками предвыборных штабов тех, кто когда-то у нас в штабе уборщиками работал. Рулили все, кому не лень, потому и «пены» было много. Мой учитель, руководитель многих избирательных кампаний никогда не учил меня «чёрному пиару». А вот обманывать, что кандидат лучше, чем на самом деле — да, пожалуйста».
Карты в руки
Политтехнолог признается, что прошло то время, когда «бодались» действительно сильные PR-команды. Удаль «девяностых» рассосалась, и методы на сегодняшний день уже другие. А тогда бывало и такое:
«В одной закавказской республике выбирали главу города. Лидировал успешный бизнесмен. Меня вызвали за две недели до выборов. Опросы говорили, что он победит безоговорочно. Но мои принимающие друзья начали праздновать победу своего кандидата уже на вокзале, куда я приехал. Им сказали, что я никогда не проигрываю. Праздновали дня три, я всё думал про стратегию между тостами. Между делом пытался поговорить и выяснил, что тот бизнесмен иногда ездит в Ставрополь в казино играть. «А что такое, дарагой! Мужчина можэт сэбэ позволить!» У моего соперника на всех углах были плакаты, где он разговаривал с избирателями. Плакаты большие, цветные, дорогие. Он там так характерно руку держал. Я купил пять колод карт. Перерезал их ножницами все как раз посередине, вызвал моего несовершеннолетнего сына с другом в этот город. Они мне за одну ночь наклеили в его руки на плакатах по три карты. А утром пустил молву: «Проигрался наш перец в Ставрополе по-чёрному. Теперь, мол, отдавать с него требуют. С городского бюджета, разумеется». Слухи — это самая лучшая реклама. Сам не поверил, что тогда победил».