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Ян Цзечи встретился с министром иностранных дел Швейцарии
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Ян Цзечи встретился с министром иностранных дел Швейцарии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи во вторник встретился в Пекине с членом Федерального совета, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
Ян Цзечи заявил, что развитие отношений между Китаем и Швейцарией отвечает коренным интересам народов двух стран. Китайская сторона готова вместе со швейцарской стороной, согласно достигнутым руководителями двух государств договоренностям, развивать дух сотрудничества, характеризующийся взаимным уважением и взаимным доверием, новаторством и инновациями, взаимодействием и обоюдным выигрышем, и добиваться непрерывного продвижения вперед инновационного стратегического партнерства между двумя странами.
В свою очередь Игнацио Кассис высоко оценил огромные достижения Китая в процессе развития. По его словам, Швейцария придает большое значение инициативе «Пояс и путь» и готова содействовать выведению двусторонних отношений на новую высоту.
Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. -0-
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