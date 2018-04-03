Ян Цзечи встретился с министром иностранных дел Швейцарии

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи во вторник встретился в Пекине с членом Федерального совета, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Ян Цзечи заявил, что развитие отношений между Китаем и Швейцарией отвечает коренным интересам народов двух стран. Китайская сторона готова вместе со швейцарской стороной, согласно достигнутым руководителями двух государств договоренностям, развивать дух сотрудничества, характеризующийся взаимным уважением и взаимным доверием, новаторством и инновациями, взаимодействием и обоюдным выигрышем, и добиваться непрерывного продвижения вперед инновационного стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь Игнацио Кассис высоко оценил огромные достижения Китая в процессе развития. По его словам, Швейцария придает большое значение инициативе «Пояс и путь» и готова содействовать выведению двусторонних отношений на новую высоту.

Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. -0-