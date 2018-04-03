«Полиция Югры» расскажет не выдуманные истории из жизни следователей 

6 апреля профессиональный праздник сотрудников следственного комитета. В честь грядущего праздника пресс-служба полиции Югры запустила фотопроект «Следствие ведут», который расскажет о следователях работающих в регионе.
Проект запустили 2 апреля 2018 года в социальной сети «Вконтакте» на официальной страничке «Полиции Югры». Теперь каждый день вплоть до годовщины на стене странички будут появляться интересные истории из профессиональной практике следователей. Здесь самые запутанные, интересные и громкие дела, а так же конечно истории изобретательных преступников. Пока за 2-е суток опубликованы истории троих следователей: Алексея Лахтина старшего лейтенанта юстиции города Сургута, Руслан Ишбулатов следователь Белоярского района и капитан юстиции по Нижневартовску Алия Гартвих.
6 апреля 2018 года следственному комитету России исполниться 55 лет. В этот день 1963 года президиум Верховного совета СССР постановил создать органы предварительного следствия, дознания при министерстве внутренних дел. До 1963 года следствием занимался следственный отдел НКВД. Только после издания указа следственные органы начали формировать отдельное ведомство в составе МВД. Так и стал этот день днём рождения следственных органов.
Источник фотографии: kinozon.tv