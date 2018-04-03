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В Югре обсудили обеспечение безопасности в майские праздники
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В Югре обсудили обеспечение безопасности в майские праздники 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой руководитель Оперативного штаба округа Евгений Башкин провел заседание Антитеррористической комиссии.
Как отметили руководители региональных УМВД, МЧС и Росгвардии, в ведомствах выработаны комплексы силовых и профилактических мер.
«Повышенные меры антитеррористической безопасности должны быть обеспечены на всех стратегических объектах автономного округа, в особенности в местах массового пребывания граждан. Несмотря на то, что ситуация в области противодействия терроризму в Югре, благодаря слаженной работе всех силовых служб совместно с органами исполнительной власти, остается стабильной, не стоит терять бдительность», — подчеркнул Евгений Башкин.
Кроме того, участники заседания обсудили обеспечение безопасности на железнодорожных станциях Нягань и Приобье. Федеральным агентством железнодорожного транспорта станциям присвоены вторые категории антитеррористической защищенности.
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