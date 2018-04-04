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Обеспечение антитеррористической безопасности обсудили в Югре
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Обеспечение антитеррористической безопасности обсудили в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске прошло заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Темой обсуждения стали дополнительные меры по обеспечению безопасности в период майских праздников, а также во время Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС.
Открывая заседание, руководитель Оперативного штаба в Югре Евгений Башкин, отметил, что ситуация в области противодействия терроризму в Югре — стабильна, но не стоит терять бдительность.
Как сообщает ugra-news, на встрече был затронут вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных станциях «Нягань» и «Приобье». Отметим, что станциям были присвоены вторые категории антитеррористической защищенности.
Участники заседания также уделили внимание местам летнего детского отдыха. Для того, чтобы обезопасить детей во время каникул, предварительно будет организована приемка площадок с участием межведомственных рабочих групп. Подчеркнем, что в 2018 году на территории округа планируется работа 568-и организаций отдыха детей.
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