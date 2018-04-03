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В МИД усомнились в способности НАТО обеспечить глобальную безопасность
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В МИД усомнились в способности НАТО обеспечить глобальную безопасность 

Российская Газета 1 час назад
Блок НАТО не сможет обеспечить глобальную безопасность без России. Безопасность можно обеспечить только с помощью совместного сотрудничества в деле борьбы с новыми угрозами и вызовами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».
"Ни НАТО, ни Евросоюз, ни США не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности. Реальность состоит в том, что эти попытки обречены на провал", — отметил Грушко.
По словам замминистра, российская сторона выражает обеспокоенность военным строительством НАТО у границ России. «Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли „красную черту“. „Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны“, — подчеркнул Грушко.
Высокопоставленный дипломат подверг критике руководство НАТО. В этой связи отметил, что крайне странно слышать о стремлении альянса к деэскалации в отношениях с Москвой и заинтересованности в созыве Совета Россия — НАТО (СРН) на фоне недружественных действий.
Напомним, 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении состава миссии России при организации с 30 до 20 человек под предлогом солидарности c Лондоном по „делу Скрипаля“.
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