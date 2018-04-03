В МИД усомнились в способности НАТО обеспечить глобальную безопасность

"Ни НАТО, ни Евросоюз , ни США не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности. Реальность состоит в том, что эти попытки обречены на провал", — отметил Грушко.

По словам замминистра, российская сторона выражает обеспокоенность военным строительством НАТО у границ России. «Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли „красную черту“. „Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны“, — подчеркнул Грушко.

Высокопоставленный дипломат подверг критике руководство НАТО. В этой связи отметил, что крайне странно слышать о стремлении альянса к деэскалации в отношениях с Москвой и заинтересованности в созыве Совета Россия — НАТО (СРН) на фоне недружественных действий.