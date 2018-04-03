Школа искусств им. Трифонова отметила юбилей

Концерт «Главное на свете — это наши дети!», посвященный 55-летию школы искусств им. Трифонова прошел в минувшие выходные в Вологде . Зал Вологодского колледжа искусств собрал аншлаг — ученики, родители и выпускники прошлых лет пришли поздравить с юбилеем сотрудников учреждения.

Музыка звучала со сцены в течение четырех часов. Ведущие коллективы школы представили свои лучшие номера. Удивил зрителей необычный квартет — двое выпускников и двое учеников сыграли в восемь рук.

К поздравлениям присоединились и представители городских и областных властей. Напомним, в начале этого года городская Администрация передала школе им. Трифонова дополнительные площадки в микрорайоне Бывалово для открытия новых филиалов. Сюда смогут ходить еще порядка 300 детей. А сейчас музыкой, изобразительным искусством и хореографией в школе им. Трифонова занимаются порядка 1200 учеников.