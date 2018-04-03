В мэрии рассказали, сколько токсичных отходов сдали петрозаводчане

В прошлом году в раКВах акции «Экомобиль» горожане сдали в переработку более пяти тысяч ртутных ламп.

Акции по сбору ртути, ртутьсодержащих приборов и отработавших свой срок ламп «Экомобиль» проходят в столице Карелии ежемесячно с 2012 года. По данным пресс-центра городской администрации, в прошлом году петрозаводчане сдали в переработку более пяти тысяч ртутных ламп. Также принесли 357 ртутных термометров и более 200 кг неисправных ртутьсодержащих медицинских приборов.

В этом году горожане в раКВах акции «Экомобиль» сдали 1251 энергогсберегающих ламп, 829 ламп дневного света, 121 термометр и 9,5 кг неисправных медицинских приборов.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, безопасная утилизация собранных токсичных отходов осуществляется за счет бюджета города специализированной организацией.