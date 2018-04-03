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Взрывающиеся кратеры: что вызвало ямальскую аномалию
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Взрывающиеся кратеры: что вызвало ямальскую аномалию 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Таинственные кратеры появились на Ямале еще в 2014 году. Это явление вызвало широкий общественный резонанс: никто не мог понять, что привело к возникновению огромных провалов. И вот, спустя четыре года, тайна раскрыта.
В самом начале исследователи выдвигали максимально смелые объяснения необычному природному явлению. В ход шли и метеориты, упавшие почему-то совершенно бесшумно, и испытания секретного оружия, и даже козни пришельцев.
Сейчас же совершенно точно известно, что кратеры образовались в процессе дегазации почвы. Естественный выброс метана привел к провалам в земле — эту версию подтвердил заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, Василий Богоявленский.
Однако, не все странности еще раскрыты. Ученые выяснили, что воронки могут взрываться не один, а несколько раз, что несколько противоречит идеи с выбросом метана.
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