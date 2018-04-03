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Открытые люки портят питьевую воду саратовцам
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Открытые люки портят питьевую воду саратовцам 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Во время предстоящего паводка канализационные колодцы должны быть герметично закрыты.
Такое предостережение распространило накануне «большой воды» предприятие «Саратовводоканал».
В официальном сообщении компании уточняется, что во время активного таяния снега качество питьевой воды находится на особо тщательном контроле. Однако предпринимаемых МУПом мер — в том числе регулярных лабораторных проб воды — недостаточно.
Проблемы, которые могут ухудшить показатели важного ресурса, создают, по мнению ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», управляющие компании. Некоторые УК открывают крышки люков, чтобы талые воды с дорог стекали в канализацию. Однако это приводит к перегрузу водоотведения и, как следствие, может ухудшить работу всей системы в целом.
Водоканал обратился к администрации города с просьбой закрыть все канализационные люки и не допустить снижения качества питьевой воды в Саратове.
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