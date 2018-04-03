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Эксперты: частный сектор делает теплоснабжение Тюмени неэффективным
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Эксперты: частный сектор делает теплоснабжение Тюмени неэффективным 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Основные задачи проекта — повысить энергоэффективность и энергосбережение. Особенно, считают эксперты, проблемы эффективного теплоснабжения усугубляет частный сектор. «В частном секторе в плане теплоснабжения много анахронизмов, — считает депутатгородской думы Николай Романов. — Я бы принял такое решение: все, кто способен перейтина газовое отопление самостоятельно, пусть это сделают. А тем, кто не может — пенсионеры, малообеспеченные граждане — его проведут за счет бюджета. Не надо этого стесняться. Магистраль можно провести на всю улицу, а подключение проводить индивидуально. Такмы и аварийность снизим, и потери тепла. Сейчас они просто огромны в частном секторе». Гендиректор единой теплоснабжающей организации города «Урало-сибирскаяэнергетическая компания» Александр Перекальский согласен, что проблему с частнымсектором обозначили верно: «В свое время сети в частном секторе строились, не побоюсьэтого слова, как попало, и плоды этого мы пожинаем сегодня». Он отметил также, что фактический температурный график никогда не соответствовалзаявленному, и система созрела для перехода на пониженный график. Потребители недолжны пострадать от этого, а эффективность сетей вырастет. «Благодаря оптимизация нагрузок мы сможем найти свободные мощности и подключитьновых потребителей, которым сегодня мы вынуждены отказывать из-за отсутствия этихмощностей. Еще одно важное предложение — переход с центрального на индивидуальныйтепловой пункт. Прежде всего это энергосбережение, это снижение платежей, и этоэнергоэффективность», — сказал Перекальский.
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